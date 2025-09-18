На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, что оппозиционер Статкевич не захотел покинуть Белоруссию

Лукашенко: Николай Статкевич не захотел уезжать из Белоруссии
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Освобожденный из заключения оппозиционер Николай Статкевич не захотел покидать Белоруссию, заявил во время встречи в Минске с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом президент страны Александр Лукашенко. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что некоторые из отбывающих наказание деятелей оппозиции совершали серьезные преступления. В том числе Статкевич. Но, по словам Лукашенко, властям не нужно, чтобы уже находящийся «на исходе» оппозиционер окончил свои дни в тюрьме.

Президент Белоруссии уточнил, что Статкевич перешел на территорию Литвы, но затем выразил желание возвратиться на родину, и власти не стали ему в этом препятствовать.

Лукашенко подчеркнул, что если оппозиционер не хочет быть лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции, а намерен прожить старость «по-человечески», то и власти будут подходить к нему тоже «по-человечески».

В 2010 году Статкевич был кандидатом на пост президента Белоруссии. Он является лидером оппозиционной партии «Народная громада».

11 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных, все они в тот же день были выдворены за пределы страны. Среди них находился и Статкевич.

Ранее Лукашенко помиловал 25 человек, осужденных, в том числе за экстремизм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами