Лукашенко рассказал, что оппозиционер Статкевич не захотел покинуть Белоруссию

Освобожденный из заключения оппозиционер Николай Статкевич не захотел покидать Белоруссию, заявил во время встречи в Минске с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом президент страны Александр Лукашенко. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что некоторые из отбывающих наказание деятелей оппозиции совершали серьезные преступления. В том числе Статкевич. Но, по словам Лукашенко, властям не нужно, чтобы уже находящийся «на исходе» оппозиционер окончил свои дни в тюрьме.

Президент Белоруссии уточнил, что Статкевич перешел на территорию Литвы, но затем выразил желание возвратиться на родину, и власти не стали ему в этом препятствовать.

Лукашенко подчеркнул, что если оппозиционер не хочет быть лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции, а намерен прожить старость «по-человечески», то и власти будут подходить к нему тоже «по-человечески».

В 2010 году Статкевич был кандидатом на пост президента Белоруссии. Он является лидером оппозиционной партии «Народная громада».

11 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных, все они в тот же день были выдворены за пределы страны. Среди них находился и Статкевич.

Ранее Лукашенко помиловал 25 человек, осужденных, в том числе за экстремизм.