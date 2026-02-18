В Вашингтоне заявили, что США относятся к Европе с любовью

Министр Райт заявил, что США относятся к Европе жестко, но с любовью

Соединенные Штаты относятся к Европе жестко, но с любовью, чтобы она стала сильнее в военном и экономическом плане. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

«Вся жесткая любовь США [нужна для того], чтобы помочь Европе обзавестись сильной армией, сильной энергетической системой и сделать ее более мощным союзником для нас», — сказал он.

Райт добавил, что Европа по-прежнему может рассчитывать на США, как на надежного союзника, несмотря на напряженность между сторонами из-за ситуации с Гренландией.

До этого глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать в переговоры с президентом США Дональдом Трампом о продаже Гренландии. По словам дипломата, датчане категорически отвергли передачу острова Вашингтону.

Впоследствии Трамп рассказал о ведущихся переговорах между администрацией Вашингтона и европейскими властями относительно Гренландии.

Ранее Дании посоветовали «спать с одним открытым глазом» из-за ситуации с Гренландией.