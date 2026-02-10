Размер шрифта
В Госдуме объяснили ограничения работы Telegram частью борьбы с НАТО

Депутат Гурулев объяснил ограничения работы Telegram частью борьбы с НАТО
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ограничения против мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора являются составной частью борьбы между Россией и НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Защита информации – одна из составных частей борьбы между нами и странами НАТО. Поэтому по-другому здесь, наверное, не получится», — сказал Гурулев.

По его словам, он понимает, что многим эта ситуация доставляет неудобства, однако меры продиктованы необходимостью. Депутат заявил, что есть «веление времени, угрозы», на которые нужно реагировать.

До этого в Роскомнадзоре заявили, что по решению уполномоченных органов продолжают введение последовательных ограничений против Telegram с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан. РКН сообщил, что позиция государства по работе социальных сетей и интернет-сервисов на территории России остается неизменной.

Ранее в Госдуме положительно оценили замедление Telegram в России.
 
