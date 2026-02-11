Володин изучит правовые основания для замедления Telegram

Председатель Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин пообещал изучить правовые основания для замедления мессенджера Telegram. Об этом спикер ГД заявил в ответ на соответствующий вопрос депутата Алексея Куринного (КПРФ), пишет газета «Коммерсантъ».

«Как рассказал источник «Ъ» в Думе, господин Куринный сослался на обращения граждан по поводу замедления работы мессенджера. Коммунист навал Telegram «мощным инструментом общения русскоязычной аудитории» и посетовал, что россияне не получили объяснений сложившейся ситуации», — говорится в материале.

11 февраля сообщалось, что Telegram оштрафовали в России на 3,8 млн рублей из-за неудаления информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также материалы с порнографическими изображениями. Помимо этого, мессенджер был оштрафован на 7 млн рублей по статье о повторном неисполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации.

Днем 10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в Telegram, заявив, что они связаны с нарушениями российских законов, и сообщил о намерении продолжить меры в отношении платформы, если компания не пойдет навстречу регулятору.

Ранее в Госдуме заявили о возможном спасении Telegram в России.