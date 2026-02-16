Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро

Лукашенко: предлагал США идеальный план по Венесуэле, но они сотворили глупость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал США «идеальный» вариант развития событий в Венесуэле, но американская сторона предпочла действовать по-своему и «сотворила глупость». Слова белорусского лидера приводит БелТА.

Лукашенко отметил, что регулярно указывает американской администрации на их просчеты и считает, что США приняли неверное решение в ситуации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, захватив его.

Глава Белоруссии сообщил, что оказался вовлечен в процесс обсуждения венесуэльской ситуации по инициативе самих американцев. Лукашенко заявил, что предлагал «идеальное решение», однако власти США его не послушали. Политик подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп «хотел угодить военным».

«С Мадуро неправы — глупость сотворили. Я предупреждал», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что у него есть еще одно предложение для США, как «достойно и красиво» выйти из кризисной ситуации по Венесуэле. Лукашенко уточнил, что поговорит по этому поводу с Трампом.

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. 5 января состоялось первое судебное заседание по делу Мадуро, по итогам которого его оставили под стражей. Новое слушание назначено на 17 марта.

