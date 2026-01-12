Экс-министр, оставивший семьи участников СВО без тепла, попал под статью

Экс-министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев попал под уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Александр Кобытев возглавлял министерство с января 2023 года по ноябрь 2024-го. Позже он занял пост гендиректора ООО «ПромВоенСтрой». По версии следствия, в 2024 году компания «ПромВоенСтрой» получила госзаказ на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка, расположенного в поселке Печенге Мурманской области. На эти цели было выделено 260 млн рублей. Контролировать исполнение соглашения должен был Кобытев как руководитель организации.

Однако Кобытев, как считают следователи, не исполнил свои обязательства, в результате чего в ноябре-декабре 2025 года без отопления остались жители более 20 домов в военном городке, в том числе семьи участников спецоперации. В отношении экс-министра энергетики и ЖКХ региона возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся следственные мероприятия, для установления всех обстоятельств.

До этого юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что если квартира отапливается плохо, то жилец имеет право сделать перерасчет оплаты за услугу и получить компенсацию. Для этого надо зафиксировать температуру в доме, обратившись с заявкой в УК. Специалисты должны прийти, измерить температуру и составить акт. Кроме того, можно обратиться в частную организацию, которая произведет замеры. Юрист напомнила, что в жилых комнатах температура должна составлять не менее +18 °C, в угловых комнатах — +20 °C.

