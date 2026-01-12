Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Экс-министр, оставивший семьи участников СВО без тепла, попал под статью

В Мурманской области завели дело против экс-министра энергетики и ЖКХ Кобытева
Mikhailov Studio/Shutterstock/FOTODOM

Экс-министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев попал под уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Александр Кобытев возглавлял министерство с января 2023 года по ноябрь 2024-го. Позже он занял пост гендиректора ООО «ПромВоенСтрой». По версии следствия, в 2024 году компания «ПромВоенСтрой» получила госзаказ на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка, расположенного в поселке Печенге Мурманской области. На эти цели было выделено 260 млн рублей. Контролировать исполнение соглашения должен был Кобытев как руководитель организации.

Однако Кобытев, как считают следователи, не исполнил свои обязательства, в результате чего в ноябре-декабре 2025 года без отопления остались жители более 20 домов в военном городке, в том числе семьи участников спецоперации. В отношении экс-министра энергетики и ЖКХ региона возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся следственные мероприятия, для установления всех обстоятельств.

До этого юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что если квартира отапливается плохо, то жилец имеет право сделать перерасчет оплаты за услугу и получить компенсацию. Для этого надо зафиксировать температуру в доме, обратившись с заявкой в УК. Специалисты должны прийти, измерить температуру и составить акт. Кроме того, можно обратиться в частную организацию, которая произведет замеры. Юрист напомнила, что в жилых комнатах температура должна составлять не менее +18 °C, в угловых комнатах — +20 °C.

Ранее в российском регионе после серьезной аварии жители остались без тепла.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603151_rnd_3",
    "video_id": "record::c8206fe0-16bf-4a47-85ca-250b2d850274"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+