Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Эксперт назвал причину нежелания Зеленского заключать мир

Политолог Скачко: Зеленский не идет на мир из-за неуверенности в своем будущем
Mindaugas Kulbis/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет идти на мирное соглашение, поскольку, как только конфликт завершится, его дни будут сочтены. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Только конфликт удерживает его от ответственности за все, что он натворил. Он принял страну в более-менее приемлемом состоянии — многое на тот момент можно было исправить. Но сегодня же мы видим: именно он довел республику до ручки», — сказал эксперт.

Он добавил, что Зеленский обрек целое государство на колоссальные страдания лишь из-за того, что боится за собственное будущее.

16 февраля Зеленский в интервью Politico заявил, что Украина не станет повторять ошибку 2014 года и не будет просто так отдавать России территорию.

По его словам, действия Киева в начале 2014 года «были большой ошибкой в самом начале». Он в очередной раз повторил, что Россию якобы может остановить лишь давление и сила.

Ранее в США заявили о нездоровой ненависти Зеленского к русским.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!