Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет идти на мирное соглашение, поскольку, как только конфликт завершится, его дни будут сочтены. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Только конфликт удерживает его от ответственности за все, что он натворил. Он принял страну в более-менее приемлемом состоянии — многое на тот момент можно было исправить. Но сегодня же мы видим: именно он довел республику до ручки», — сказал эксперт.

Он добавил, что Зеленский обрек целое государство на колоссальные страдания лишь из-за того, что боится за собственное будущее.

16 февраля Зеленский в интервью Politico заявил, что Украина не станет повторять ошибку 2014 года и не будет просто так отдавать России территорию.

По его словам, действия Киева в начале 2014 года «были большой ошибкой в самом начале». Он в очередной раз повторил, что Россию якобы может остановить лишь давление и сила.

Ранее в США заявили о нездоровой ненависти Зеленского к русским.