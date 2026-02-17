Заявления Варшавы о желании обзавестись собственным ядерным оружием (ЯО) — ни что иное, как попытка привлечь к себе внимание и выпросить новые бонусы у западных союзников. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-полонист Юрий Бондаренко.

Эксперт также считает маловероятным ввод польских войск на Украину. Варшава, по его словам, «может фантазировать как угодно — но до настоящих агрессивных действий никогда не дойдет», несмотря на постоянно раздуваемую антироссийскую риторику в местных СМИ.

«Там такой бред звучит каждый день, что мои друзья из Польши от слез смеха задыхаются. Присылают по телеграму разное. Можете себе представить, вы едете в машине, передают новости последнего часа, первые три новости, краткий список новостей. Там всегда присутствует новость, что русские войска готовы, вот-вот, в течение семи-шести часов напасть на Польшу», — рассказал Бондаренко.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ЯО — это тот путь, которым должна следовать Варшава, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее сообщалось, что Польша потребует от России репарации за «советское господство».