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Адвокат Варданяна заявил Азербайджану, что нет преступления — нет наказания

Адвокат экс-главы Карабаха Варданяна заявил о нарушениях Баку основ права
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат экс-главы правительства Нагорно-Карабахской республики (НКР) и российского бизнесмена Рубена Варданяна высказался о нарушениях Азербайджаном основ уголовного права. Запись его заявления была опубликована на официальной странице политика в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что для обеспечения справедливого судебного процесса необходимо строгое соблюдение норм как материального, так и процессуального права.

Адвокат указал на игнорирование Баку основополагающих правовых принципов, в частности принципа «нет преступления, нет наказания без закона» (nullum crimen, nulla poena sine lege), отмечая нарушение основных норм уголовного права в деле Варданяна.

Рубен Варданян, ранее занимавший позиции в российском бизнесе, в 2022 году отказался от гражданства России и переехал в непризнанную НКР, которую Азербайджан считает своей территорией. После укрепления контроля Баку над территорией Карабаха он был задержан, и против него были возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся «национальной безопасности». 19 февраля Варданян объявил голодовку. Спустя 23 дня политик принял решение приостановить акцию протеста.

Ранее в Армении призвали народ отказаться от Карабаха.

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