Путин наградил Краснова орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Верховного суда России Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Краснова Игоря Викторовича», — отмечается в документе.

17 декабря Владимир Путин наградил медалями «Золотая звезда» российских военнослужащих, удостоенных звания Героев России, за взятие Северска. Глава государства отметил, что благодаря контролю над Северском ВС России создали условия для продолжения наступательных действий в направлении Славянска.

До этого Путин наградил медалью «Золотая Звезда» подполковника Павла Ендовицкого, под командованием которого личный состав ВС России отразил вторжение ВСУ в Белгородскую область.

