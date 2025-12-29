Размер шрифта
Врио полпреда в Конституционном суде был назначен Павел Степанов

Мишустин назначил Степанова временно исполняющим обязанности полпреда в КС
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Павла Степанова на должность врио полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Известно, что на данный момент Степанов возглавляет департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства РФ.

На посту представителя правительства в Верховном суде Степанов сменил Михаила Барщевского, который покинул свою должность из-за достижения предельного возраста — юристу исполнилось 70 лет.

18 декабря Барщевский рассказал, что четверть века проработал на должности полпреда в КС и поставил рекорд. В беседе с журналистами он опроверг версию о связи его ухода с тем, что адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова состоит в коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры».

Он также сообщил о своих дальнейших планах после ухода с должности постпреда. Барщевский хочет вернуться к адвокатской деятельности, а также продолжит заниматься театром «Неформат» в Москве.

Ранее политолог связал отставку Барщевского со скандалом из-за квартиры Долиной.

