В Турции опровергли информацию о передаче США редкоземельных элементов

Минэнерго Турции опровергло передачу США своих редкоземельных элементов
Murad Sezer/Reuters

Турция не передавала США свои редкоземельные элементы, а заключила соглашение по ядерной энергетике. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар, передает газета Türkiye.

Посол США в Турции Томас Баррак, выступая перед комитетом по международным отношениям американского сената, назвал турецкие запасы этих элементов «стратегической возможностью».

Байрактар сообщил, что в городе Бейликова было обнаружено 694 млн тонн редкоземельных элементов. По словам дипломата, в этой области Турция войдет в пятерку мировых лидеров. Сейчас страна активно работает над этим и намерена построить пилотный завод».

Министр также опроверг утверждения о том, что редкоземельные элементы, добытые в Турции, якобы были проданы Соединенным Штатам. Он уточнил, что между странами было заключено соглашение, связанное с ядерной энергетикой. Если бы речь шла о редкоземельных элементах, то Анкара объявила бы об этом, здесь нет ничего, чего стоило бы опасаться, подчеркнул чиновник.

Район Бейликова в провинции Эскишехир в центральной части Турции занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов — 694 млн тонн, уступая лишь Китаю, чьи запасы оцениваются в 800 млн тонн.

Ранее Трамп заявил, что США стали самой богатой страной из-за его политики.

