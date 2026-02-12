В Госдуме объяснили, почему «Совету мира» необходимо участие России

Несмотря на то, что Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира», этой организации просто не обойтись без активного участия России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Изначально «Совет мира» предполагался как организация по урегулированию вопросов, связанных с конфликтом в Газе, если она будет действительно работать в таком формате, то без России там просто не обойдутся. Более того, Москва уже поддержала новый формат взаимодействия, который предложил Трамп, видимо, пока стороны просто не согласовали детали участия российской делегации», — сказал депутат.

По мнению Чепы, любые вопросы, касающиеся Ближнего Востока, невозможно решать, не учитывая мнение России.

Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира», который был создан президентом США Дональдом Трампом, но продолжит работу над формированием позиции относительно этой организации. Об этом сообщила официальная представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее в России рассказали, будут ли Штаты давить на Москву по просьбе Зеленского.