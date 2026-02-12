Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме объяснили, почему «Совету мира» необходимо участие России

Депутат Чепа: Россия нужна Совету мира для урегулирования вопроса Газы
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на то, что Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира», этой организации просто не обойтись без активного участия России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Изначально «Совет мира» предполагался как организация по урегулированию вопросов, связанных с конфликтом в Газе, если она будет действительно работать в таком формате, то без России там просто не обойдутся. Более того, Москва уже поддержала новый формат взаимодействия, который предложил Трамп, видимо, пока стороны просто не согласовали детали участия российской делегации», — сказал депутат.

По мнению Чепы, любые вопросы, касающиеся Ближнего Востока, невозможно решать, не учитывая мнение России.

Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира», который был создан президентом США Дональдом Трампом, но продолжит работу над формированием позиции относительно этой организации. Об этом сообщила официальная представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее в России рассказали, будут ли Штаты давить на Москву по просьбе Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!