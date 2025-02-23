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Сырский: беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тыс. км вглубь России

Глава минобороны Умеров: 96% поставленных дронов произведены на Украине
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава украинского минобороны Рустем Умеров на форуме «Украина. Год 2025» заявил, что в республике производится или покупается 96% дронов. Его цитирует «Зеркало недели».

«Наши производственные возможности сейчас оцениваются в 30-35 миллиардов долларов. Мы инвестируем половину этой суммы и работаем над тем, чтобы партнеры вкладывали средства в наши возможности», — сказал глава оборонного ведомства.

Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что в 2024 году государство поставило на фронт свыше 1,3 млн БПЛА. Он утверждает, что силы беспилотных систем за указанный период смогли поразить 377 целей на территории России, а удары наносятся на глубину 1,7 тыс. км и это расстояние постоянно увеличивается.

В прошлом декабре Умеров сообщил, что на Украине началось серийное производство ракеты-дрона «Паляниця». Выпуск вооружения осуществляется при совместном участии государства и частного предприятия. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские войска впервые применили ракету-дрон «Паляниця» 24 августа 2024 года.

Ранее на Украине сняли на видео российский дрон, заглядывающий в окна домов.

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