На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан потребовал от Европы поддержать план Трампа по Украине

Орбан: Европа должна немедленно поддержать мирный план Трампа по Украине
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Орбан потребовал от Европы поддержать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на письмо венгерского премьера председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

«Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу США», — заявил Орбан.

По словам политика, европейские лидеры также должны незамедлительно начать собственные прямые переговоры с Россией. Кроме того, Орбан в очередной раз подчеркнул, что Венгрия не поддерживает предоставление Евросоюзом дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Позже сообщалось, что европейские политики стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США.

Ранее Фицо заявил об «абсолютной победе» России в случае принятия плана Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами