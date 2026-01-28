Размер шрифта
В Кремле рассказали о контактах Путина с Хинштейном

Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн постоянно контактируют. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они постоянно контактируют. Регион очень важный, регион, который испытывает трудности. Президент уделяет большое внимание теме развития региона», — сказал представитель Кремля.

До этого первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик на заседании правительства Курской области рассказал, что после ДТП губернатор Хинштейн работает в прежнем режиме.

22 января сообщалось, что автомобиль Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Позже губернатор рассказал, что в результате аварии получил перелом бедра. Он принес извинения жителям области, с которыми не удалось встретиться из-за случившегося. От транспортировки в Москву для лечения глава региона отказался. Он добавил, что врачи рекомендуют ему абстрагироваться от рабочих моментов, но подчеркнул, что не готов к этому.

Ранее врачи сделали прогноз по лечению Хинштейна.
 
