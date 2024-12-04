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Путин заявил, что РФ развернулась к глобальному Югу и Востоку в 2000-х годах

Путин: разворот России к глобальному Югу и Востоку идет постепенно с 2000-х

Россия развернулась в сторону глобального Юга и Востока в 2000-х годах. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», кадры публикует Telegram-канал «Смотри».

«Я слышу, что Россия развернулась на Восток, в сторону глобального Юга. Да Россия не развернулась, вот сейчас, в сторону глобального Юга и Востока. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается. Спокойно, поэтапно», — сказал глава государства.

4 декабря Путин открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

В ходе мероприятия президент России заявил, что в сфере бизнеса предпочтение отдают Востоку, а не Западу.

Ранее Путин назвал ошибкой уход Volkswagen с российского рынка.

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