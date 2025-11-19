Министра юстиции Украины отправили в отставку

Верховная рада сняла с должности министра юстиции Украины Германа Галущенко. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата.

«За» — 323 голоса», — говорится в публикации.

17 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а также подавшие в отставку министр юстиции Герман Галущенко и глава минэнерго Светлана Гринчук не пришли на заседание временной следственной комиссии (ВСК), посвященное коррупционному скандалу.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу, который сейчас расследует НАБУ.

Ранее в стране ЕС призвали привлечь союзников к ответственности за сокрытие коррупции на Украине.