Стало известно о личном участии Зеленского в планировании атак на резиденцию Путина

Сальдо: Зеленский лично участвовал в планировании атак на резиденцию Путина
Президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал в планировании атак на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 1».

«Сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе — попытка удара по резиденции президента, а теперь вот [Хорлы] именно под Новый год, именно под самый Новый год», — сказал чиновник.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 получили ранения.

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предупредили о готовности России ответить на провокации.

