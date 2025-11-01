На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали о финансовых потерях Финляндии от закрытия границы с Россией

Bloomberg: Южная Карелия теряет €1 млн евро в день из-за закрытия границы с РФ
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Южная Карелия несет значительные убытки из-за закрытия границы с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«По оценкам Южной Карелии, ежедневно область теряет один миллион евро доходов от туризма», — отмечается в материале.

По данным местных властей, отсутствие российских туристов уже поставило под угрозу работу ряда предприятий, а часть финских предпринимателей готовится приостановить или полностью закрыть свой бизнес из-за снижения спроса.

В конце сентября телерадиокомпания Yle сообщала, что финский спа-курорт, находящийся в приграничном городе Иматре, столкнулся с многомиллионными долгами из-за сокращения потока российских туристов. Уточняется, что сумма задолженности предприятия достигла €5,7 млн (около 559,5 млн руб.) после закрытия границы с РФ.

В июле Yle передавала, что отсутствие туристов из России ставит под угрозу устойчивость туристического бизнеса в Восточной Финляндии, местные компании оказались в тяжелом положении после прекращения въезда россиян.

Ранее политолог назвал условие, при котором Финляндия откроет границу с Россией.

