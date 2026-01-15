Размер шрифта
Бывший глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией

Экс-глава МИД Финляндии Вяюрюнен: открытие границы с Россией привлечет туристов
Michael Nitzschke/Global Look Press

Бывший глава МИД Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией, поскольку это может улучшить экономическую ситуацию в его стране. Его слова приводит Uusi Suom.

«Открытие восточной границы (границы с Россией - прим. ред.) быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов», — заявил он.

По словам политика, в стране также вырастут продажи продуктов питания. Кроме того, будет заметно увеличен спрос на потребительские товары. Вяюрюнен подчеркнул, что открытие границы позволит восстановить авиасообщение с Дальним Востоком. Экс-глава МИД добавил, что возобновление поставок между странами сделает возможным торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

До этого журналист и общественный деятель Кости Хейсканен прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о возможном создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на границе с Россией. По мнению обозревателя, эти нововведения не принесут пользы.

Ранее Стубб допустил, что ЕС «в какой-то момент» начнет переговоры с Россией.

