Финский лидер пошутил о «своих 190 сантиметрах»

Стубб в разговоре с главой ВТО пошутил о мощи Финляндии и своем росте
Sodiq Adelakun/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб в ходе беседы с главой Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой пошутил о мощи своей страны и своем высоком росте. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

Во время разговора Оконджо-Ивеала назвала Финляндию «средней державой». Такой термин используют для описания государств, не считающихся сверхдержавами, но обладающих значительным влиянием.

«Если я правильно понял слова генерального директора [ВТО], я не только согласен со всем, что она сказала, но и с тем, что она только что назвала Финляндию «средней державой», так что большое спасибо», — сказал Стубб.

В свою очередь, глава ВТО напомнила финскому лидеру, что слышит его.

«Так и сижу, со всеми своими 190 сантиметрами», — ответил президент и рассмеялся.

13 февраля Александр Стубб выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Комментируя ситуацию, ирландский журналист Чей Боуз назвал «вербальной диареей» слова президента Финляндии.

Ранее Стубба заподозрили в употреблении большого количества украинской водки.
 
