Финского лидера заподозрили в употреблении большого количества водки с Украины

Аналитик Уотсон: призвавший вооружить Украину Стубб пьет слишком много водки
Политический аналитик Алан Уотсон раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба, призвавшего вооружить Украину «до зубов». Он прокомментировал заявление главы республики в своем аккаунте в социальной сети X.

«Александр Стубб, президент Финляндии, который, по всей видимости, пьет слишком много украинской картофельной водки», — написал аналитик.

Он добавил, что финский лидер симпатизирует своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Стубб в апреле прошлого года заявил, что потенциальные гарантии безопасности для Украины должны включать в себя вооружение этой страны «до зубов». По мнению главы государства, Киев должен иметь ресурсы для «сдерживания» Москвы.

Как позднее отметил член Совета Федерации России Алексей Пушков, президент Финляндии заражен русофобией и не способен адекватно оценивать реальность. Сенатор обратил внимание, что русофобия порождает глупость в политических оценках. При этом многие политики на Западе в последнее время перестали стесняться и выставляют свою глупость на публичное обозрение, подчеркнул парламентарий.

Ранее в Финляндии назвали Россию давней угрозой для Европы.
 
