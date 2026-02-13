Володин: жители Европы все чаще пользуются российскими СМИ в поисках правды

Граждане стран Европы все чаще пользуются российскими СМИ в поисках правды. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и им подобные европейские политики избегают неудобных тем, представляют обществу только выгодную им точку зрения. Также они насаждают жителям Европы псевдомораль и псевдоценности, отметил Володин.

«Поэтому европейские граждане вынуждены искать объективную информацию и все чаще пользуются российскими СМИ», — написал он.

Как подчеркнул председатель Госдумы, тем, кто сегодня «удерживает власть» в странах Европы, крайне невыгодно, чтобы их граждане знали о реальном положении дел — «о ситуации в экономике и социальной сфере, о политике и настроениях в обществе».

9 февраля французский историк Стефан Одуэн-Рузо заявил, что ожидание войны с Россией еще не «проникло» в европейское общество, а в ЕС вновь проявляется пацифизм на фоне предполагаемой «российской угрозы».

Ранее в МИД России назвали точным сравнение лидеров Европы с Гитлером и Наполеоном.