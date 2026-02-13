Размер шрифта
Политика

Путин встретится с главой фонда «Круг добра»

Песков: Путин проведет встречу с главой фонда Круг добра
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с протоиереем Александром Ткаченко, возглавляющим фонд поддержки тяжелобольных детей «Круг добра». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Сегодня он будет заниматься вопросами фонда «Круг добра». Это идея и задумка Путина, которая была реализована пять лет назад. Фонд был создан для обеспечения медикаментами детей, которые болеют орфанными заболеваниями», — сказал представитель Кремля.

По его словам, учреждение доказало свое эффективность и востребованность. Песков также добавил, что российский лидер держит во внимании деятельность организации.

До этого исследование ЮMoney показало, что с января по август 2025 года оборот пожертвований вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Число благотворительных платежей выросло на 43%, а средний размер пожертвования составил 629 рублей (+4%).

Самые большие суммы в онлайне жертвуют на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, детям из детских домов и малообеспеченных семей, а также детям и молодым людям, которые нуждаются в оплате лечения и реабилитации. Кроме того, россияне активно помогают бездомным, пострадавшим в катастрофах, людям с инвалидностью и профсоюзам свободных предпринимателей и фрилансеров.

Ранее «Единая Россия» запустила акцию «Коробка храбрости» для детей на лечении.
 
