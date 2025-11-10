«Единая Россия» запустила акцию «Коробка храбрости» для детей на лечении

«Единая Россия» объявила о запуске всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», направленной на поддержку детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Об этом сообщается на сайте партии.

Инициатива продлится до 2 декабря. Среди первых подарков для юных пациентов — игрушки и развивающие наборы, которые передали депутат Госдумы, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко, и чемпион мира по боксу, парламентарий Николай Валуев.

«Мы проводим акцию уже в тринадцатый раз. Она поддерживает маленьких пациентов, проходящих сложное и порой болезненное лечение. Даже взрослым это непросто. А для детей — настоящий подвиг. Каждый подарок из «Коробки храбрости» помогает найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой и напоминает, что мир полон добра. Приглашаем всех присоединиться», — отметила Занко.

Валуев добавил, что дети с серьезными заболеваниями, включая онкологические, взрослеют слишком рано.

«Хочется пожелать, чтобы эта акция помогла им понять, что они не останутся без внимания. Им очень важны внимание, забота, ласка, доброе слово. Зачастую именно это может излечить. Я призываю всех неравнодушных людей приходить в отделения партии «Единая Россия», делать свой вклад в эту замечательную акцию», — сказал он.

К старту акции присоединились детский онколог Кирилл Киргизов и командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. Большой Московский цирк также выступил партнером инициативы.

«Эта инициатива объединяет тысячи людей по всей стране и дает надежду детям, проходящим через трудные времена. Наши артисты и сотрудники объединены одной целью — подарить маленьким героям частичку тепла, улыбки и веры. Мы собираем подарки, игрушки, конструкторы, развивающие игры — все, что сможет принести радость и вдохновение», — подчеркнул гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Сбор подарков организован во всех регионах страны. Пункты приема открыты в реготделениях партии, штабах общественной поддержки, торговых центрах и у партнеров акции.

Принять участие можно, передав новые игрушки (кроме мягких), канцелярские товары, книги, раскраски, настольные игры и наборы для творчества. Все предметы должны быть в заводской упаковке.