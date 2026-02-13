В МИД раскритиковали действия США по ДСНВ

Заявления и действия администрации президента США Дональда Трампа демонстрируют, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был составлен правильно. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В частности, так он отреагировал на комментарий журналиста о том, что глава Белого дома не отказался бы от продления ДСНВ, если бы соглашение переименовали в «Договор о глобальной безопасности и стабильности имени Дональда Трампа».

По словам дипломата, и в первый президентский срок Трампа было заметно, что его администрацию не устраивает ДСНВ.

Рябков подчеркнул, что договор носил сбалансированный характер, не содержал односторонних уступок и поддерживал четко выверенный баланс интересов.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times сообщила, что Трамп намерен сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай. А вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что США будут работать с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Ранее Сергей Лавров заявил, что позиции России в ядерной энергетике бросают вызов США.