В Кремле рассказали о следующем раунде переговоров по Украине

Песков: новый раунд переговоров по Украине запланирован на следующую неделю
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

ННовый раунд переговоров России и Украины запланирован на следующую неделю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть договоренность, что он [раунд переговоров] действительно состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно это будет следующая неделя», — сказал он.

По данным издания Politico, следующий раунд переговоров между представителями США, России и Украины по урегулированию конфликта на Украине состоится на неделе с 16 по 22 февраля в американском Майами или в столице ОАЭ Абу-Даби.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти 17 и 18 февраля в США. Также он отметил, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос.
 
