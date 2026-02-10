Макрон признал зависимость Европы от американского газа

Макрон: зависимость ЕС в энергосфере сместилась с России на США

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что зависимость европейских стран в энергетической сфере сместилась с России на США, которые стали основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Об этом он сказал в интервью европейским СМИ, в том числе испанской газете El Pais.

По его словам, американские компании сейчас обеспечивают около 60% поставок сжиженного природного газа в страны Евросоюза.

Агентство Bloomberg в конце января писало, что на фоне споров вокруг принадлежности Гренландии в руководстве Европейского союза растет беспокойство из-за зависимости Европы от поставок американского сжиженного природного газа (СПГ), на которые приходится более половины импорта. Из-за этого страны ЕС рассматривают возможность увеличения поставок энергоносителей из Канады, Катара и североафриканских государств.

Ранее Европа получала более 80% СПГ из России и США, но доля российского газа составляла лишь 18%.