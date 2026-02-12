Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Россия пропустит первое заседание «Совета мира» Трампа

Захарова: Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира»
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира», который был создан президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что Москва продолжает работу над формированием позиции относительно «Совета мира».

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России.

Большинство стран ЕС отказались от вступления в состав органа, а президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сначала должны изучить все документы, а уже потом принимать решение. 21 января Путин предположил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Ранее Лавров рассказал об отношении России к «Совету мира».
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!