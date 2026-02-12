Размер шрифта
Эксперт назвал цель визита председателя ОБСЕ в Москву

Журналист Латышев: Швейцария хочет восстановить в глазах РФ нейтральный статус
Ignazio Cassis/X

Главная цель визита делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Москву — заставить Россию отправиться по старому тупиковому пути сотрудничества с этой насквозь прозападной структурой. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Кроме того, оба приехавших в Москву деятеля реализуют особые цели своих стран. Швейцария пытается восстановить в глазах Москвы свой якобы нейтральный статус, в котором ей Россия теперь отказывает. А Турция — укрепить имидж «моста» между Россией и Западом», — отметил эксперт.

При этом встреча представителей ОБСЕ с главой МИД РФ Сергеем Лавровым оказалась возможной «по причине того, чтобы Москва могла показать остальному миру: единый фронт Запада против России рушится», добавил он.

5 февраля председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу прибыли в Москву сразу после визита на Украину. Сообщалось, что Лавров в ходе встречи заострит внимание на противодействии неонацизму, борьбе с фальсификацией истории и цензурой в медиа.

Позднее министр иностранных дел РФ заявил, что ОБСЕ могла бы стать «одной из платформ», где бы вырабатывались «какие-то общие подходы». Однако сейчас она выполняет роль «русофобского инструмента».

Ранее Лавров усомнился в будущем НАТО, ЕС и ОБСЕ.
 
