Экс-разведчик Риттер: США не сделали ничего, чтобы отметить Победу над нацизмом

Бывший американский разведчик Скотт Риттер осудил подход администрации Дональда Трампа к празднованию Дня Победы, подчеркнув, что Вашингтон не предпринял значимых шагов для чествования исторической даты. В своей публикации в соцсети X он противопоставил это масштабным торжествам в Москве, где 9 мая 2025 года отметили 80-ю годовщину разгрома нацизма.

«Пока Россия демонстрирует единство и уважение к памяти героев, США даже не попытались достойно отметить этот день. Если Трамп действительно ценит Победу, почему американские военные не маршируют на Красной площади вместе с российскими, китайскими и другими союзными странами?» — написал Риттер.

Он также обвинил американские власти в попытках переписать историю, отметив, что подобные действия подрывают дух международного сотрудничества, сформированного в годы войны.

«Вместо фальсификаций нам следует учиться у прошлого. Марш ветеранов в Москве — пример того, как нужно чтить подвиг», — добавил экс-разведчик.

В начале мая Трамп заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По словам американского лидера, США победили как в Первой, так и Второй мировых войнах. В связи с этим Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

Ранее Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы.