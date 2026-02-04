Размер шрифта
«Единая Россия» начнет масштабную отчетную кампанию перед избирателями по всей стране

«Единая Россия» проведет отчетные мероприятия по «Народной программе»
Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» запустит серию отчетных мероприятий по «Народной программе» в преддверии предвыборной кампании, сообщает «Коммерсантъ».

В Челябинске 5 февраля пройдут тематические форумы «Есть результат», на которых представят доклады членов партии о результатах исполнения «Народной программы» в регионах.

Всего в программе сформировано почти 400 пунктов, над которыми работали более 2,5 млн человек.

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, главная задача – показать жителям регионов конкретные примеры того, что было сделано.

«Народная программа» партии позволила запустить обновление школьной инфраструктуры, социальную догазификацию, благоустраивать общественные пространства, сохранять имеющиеся и вводить новые меры соцподдержки, развивать экономику страны и преодолевать санкции», — сказал он.

Якушев добавил, что работа партии синхронизирована с национальными проектами.

В партии отметили, что результаты региональных обсуждений представят на федеральных форумах при участии представителей правительства России. После этого отобранные инициативы и предложения граждан рассмотрят на партийном съезде.

Напомним, на съезде 2024 года в «Народную программу» добавили несколько положений, среди которых выплаты пособий, поддержка материнства и другие.
 
