На Украине хотят попросить помощи у иностранных разведок на выборах

Украина намерена попросить помощи у иностранных разведывательных служб в случае проведения выборов президента. Об этом сообщил The Times сотрудник украинской разведки.

Издание пишет, что Киев намерен обратиться к странам, где проживают украинцы, с просьбой помочь организовать избирательные участки за рубежом. При этом украинские власти попросят помощи у иностранных разведок «для проверки местных должностных лиц», ответственных за проведение голосования. Это нужно, чтобы «предотвратить вмешательство России» в выборы, пояснил сотрудник украинской разведки.

«Каждая комиссия по подсчету голосов должна состоять из местных представителей основных партий, и мы ожидаем, что россияне попытаются укомплектовать эти комиссии своими представителями и организовать фальсификацию результатов голосования», — заявил офицер.

Также заместитель главы офиса украинского президента Ирина Мудра рассказала The Times, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству найти способ провести выборы в стране, и власти уже создали рабочую группу для разработки поправок к избирательному законодательству. Мудра отметила, что право голоса должны будут иметь как проживающие за границей украинцы, так и жители территорий, занятых российскими войсками и находящихся близко к линии фронта.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что 24 февраля Зеленский планирует объявить о проведении на Украине выборов президента страны и референдума по заключению мирного соглашения с Россией. Оба голосования якобы должны состояться до 15 мая. При этом сам Зеленский заявил, что не слышал о таких планах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока рано говорить о проведении украинских выборов.

Ранее в Раде опровергли информацию о предстоящих выборах и референдуме на Украине.