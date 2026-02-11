Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

На Украине хотят попросить помощи у иностранных разведок на выборах

The Times: Украина попросит помощи у иностранных разведок на выборах
Gleb Garanich/Reuters

Украина намерена попросить помощи у иностранных разведывательных служб в случае проведения выборов президента. Об этом сообщил The Times сотрудник украинской разведки.

Издание пишет, что Киев намерен обратиться к странам, где проживают украинцы, с просьбой помочь организовать избирательные участки за рубежом. При этом украинские власти попросят помощи у иностранных разведок «для проверки местных должностных лиц», ответственных за проведение голосования. Это нужно, чтобы «предотвратить вмешательство России» в выборы, пояснил сотрудник украинской разведки.

«Каждая комиссия по подсчету голосов должна состоять из местных представителей основных партий, и мы ожидаем, что россияне попытаются укомплектовать эти комиссии своими представителями и организовать фальсификацию результатов голосования», — заявил офицер.

Также заместитель главы офиса украинского президента Ирина Мудра рассказала The Times, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству найти способ провести выборы в стране, и власти уже создали рабочую группу для разработки поправок к избирательному законодательству. Мудра отметила, что право голоса должны будут иметь как проживающие за границей украинцы, так и жители территорий, занятых российскими войсками и находящихся близко к линии фронта.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что 24 февраля Зеленский планирует объявить о проведении на Украине выборов президента страны и референдума по заключению мирного соглашения с Россией. Оба голосования якобы должны состояться до 15 мая. При этом сам Зеленский заявил, что не слышал о таких планах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока рано говорить о проведении украинских выборов.

Ранее в Раде опровергли информацию о предстоящих выборах и референдуме на Украине.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!