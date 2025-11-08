Экс-чиновник США заявил, что осознает мотивы Путина для проведения СВО

Президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию (СВО) в связи с экзистенциальной угрозой для России со стороны Украины и НАТО. Об этом заявил в беседе с РИА Новости экс-руководитель аппарата госсекретаря США, полковник Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По словам бывшего чиновника, он четко осознает причины начала спецоперации. В 2002-2005 годах, когда он работал в аппарате американского госсекретаря, Уилкерсон узнал о планах по принятию Украины в Североатлантический альянс.

«И когда я узнал, что мы (США. — «Газета.Ru») прилагаем огромные усилия, чтобы втянуть Украину в НАТО, и возглавить этот процесс еще в 2005, 2006 годах, и начать активно продвигать это в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах, я подумал, что мы сошли с ума, совершенно сошли с ума», — сказал он.

Экс-полковник отметил, что республиканская и демократическая партии совместно продвигали эту «бессмысленную» инициативу, после чего глава РФ увидел экзистенциальную угрозу своей стране и принял соответствующие меры.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день, в 5:52 мск Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима». В своей речи российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

