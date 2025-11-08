На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-чиновник США заявил, что осознает мотивы Путина для проведения СВО

Уилкерсон: Путин начал СВО из-за экзистенциальной угрозы в лице Украины и НАТО
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию (СВО) в связи с экзистенциальной угрозой для России со стороны Украины и НАТО. Об этом заявил в беседе с РИА Новости экс-руководитель аппарата госсекретаря США, полковник Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По словам бывшего чиновника, он четко осознает причины начала спецоперации. В 2002-2005 годах, когда он работал в аппарате американского госсекретаря, Уилкерсон узнал о планах по принятию Украины в Североатлантический альянс.

«И когда я узнал, что мы (США. — «Газета.Ru») прилагаем огромные усилия, чтобы втянуть Украину в НАТО, и возглавить этот процесс еще в 2005, 2006 годах, и начать активно продвигать это в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах, я подумал, что мы сошли с ума, совершенно сошли с ума», — сказал он.

Экс-полковник отметил, что республиканская и демократическая партии совместно продвигали эту «бессмысленную» инициативу, после чего глава РФ увидел экзистенциальную угрозу своей стране и принял соответствующие меры.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день, в 5:52 мск Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима». В своей речи российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее в Госдуме рассказали, когда может закончиться СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами