Группа депутатов нижней палаты итальянского парламента выступит против дальнейшего финансирования Украины. Об этом на своей странице в соцсети X заявил член палаты депутатов Италии Россано Сассо.

Уточняется, что сегодня в парламенте запланировано голосование по законопроекту об Украине, который предусматривает очередной денежный транш Киеву.

«Больше никаких денег для Зеленского», — написал в своем посте Сассо.

По его словам, дальнейшая поставка оружия Украине не поможет урегулированию военного конфликта, и «мир, достигнутый сегодня, предложит украинцам лучшие условия, чем мир, достигнутый завтра».

Кроме того, итальянский депутат полагает, что киевский режим давно дискредитировал себя коррупционными скандалами, из-за чего любая отправленная помощь не доходит до получателя. Сассо также отметил, что поддержка Украины идет вразрез с национальными интересами Италии.

«Мы предпочли бы, чтобы эти деньги были использованы для обеспечения безопасности наших граждан», — заключил итальянский политик.

До этого профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что европейцы начинают осознавать, «какое чудовище» в лице Зеленского собственноручно выкормили и вооружили.

Ранее вице-премьер Италии возмутился наглостью Зеленского.