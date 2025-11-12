Главные свахи России Гузеева и Сябитова получили благодарность от Путина

Телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой объявлена благодарность президента России Владимира Путина. Распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что глава государства отметил заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу ведущих шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Кроме того, благодарность объявлена ведущему «Поле чудес» и креативному директору Первого канала Леониду Якубовичу, а также ведущим Валдису Пельшу и Александру Гордону.

31 июля президент России Владимир Путин поздравил Якубовича с 80-летним юбилеем. Глава государства назвал телеведущего талантливым, увлеченным и очень позитивным человеком, который блестяще реализовал свой созидательный потенциал. Путин также отметил, что 80-летний Якубович добился успеха в разных творческих профессиях, но поистине всенародную любовь заслужил как бессменный ведущий программы «Поле Чудес». Российский лидер пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.

Ранее Путин наградил Ларису Долину орденом.