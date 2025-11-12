На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главные свахи России Гузеева и Сябитова получили благодарность от Путина

Путин объявил благодарность Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу
true
true
true
close
Первый канал

Телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой объявлена благодарность президента России Владимира Путина. Распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что глава государства отметил заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу ведущих шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Кроме того, благодарность объявлена ведущему «Поле чудес» и креативному директору Первого канала Леониду Якубовичу, а также ведущим Валдису Пельшу и Александру Гордону.

31 июля президент России Владимир Путин поздравил Якубовича с 80-летним юбилеем. Глава государства назвал телеведущего талантливым, увлеченным и очень позитивным человеком, который блестяще реализовал свой созидательный потенциал. Путин также отметил, что 80-летний Якубович добился успеха в разных творческих профессиях, но поистине всенародную любовь заслужил как бессменный ведущий программы «Поле Чудес». Российский лидер пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.

Ранее Путин наградил Ларису Долину орденом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами