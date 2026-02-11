Размер шрифта
Лавров рассказал о «сигналах» Европы после изменения политики США

Лавров: РФ отслеживает сигналы, которые ЕС посылает после изменения курса США
Россия отслеживает сигналы, которые страны Европы посылают после изменения внешней политики США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Государственной думе, передает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин также регулярно следит за происходящим между Европой и США.

Дипломат уточнил, что это сигналы, которые Россия стала получать со стороны Запада, прежде всего от европейских государств, особенно после того, как администрация президента США Дональда Трампа «порвала» с практикой администрации предыдущего лидера Джо Байдена, — изолировать Российскую Федерацию на международной арене.

Накануне Лавров заявил, что Европа по разным каналам пытается установить контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но ничего нового от них не поступало.

Также Лавров заявил о желании Европы участвовать в переговорах по Украине.

Ранее Лавров заявил, что в российско-украинских переговорах об урегулировании конфликта впереди еще большая дистанция.
 
