Лавров рассказал о «сигналах» Европы после изменения политики США

Россия отслеживает сигналы, которые страны Европы посылают после изменения внешней политики США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Государственной думе, передает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин также регулярно следит за происходящим между Европой и США.

Дипломат уточнил, что это сигналы, которые Россия стала получать со стороны Запада, прежде всего от европейских государств, особенно после того, как администрация президента США Дональда Трампа «порвала» с практикой администрации предыдущего лидера Джо Байдена, — изолировать Российскую Федерацию на международной арене.

Накануне Лавров заявил, что Европа по разным каналам пытается установить контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но ничего нового от них не поступало.

Также Лавров заявил о желании Европы участвовать в переговорах по Украине.

Ранее Лавров заявил, что в российско-украинских переговорах об урегулировании конфликта впереди еще большая дистанция.