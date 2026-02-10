Европа применяет более жесткий подход к США после ситуации с Гренландией

Европа изменила свой подход в отношениях с США после ситуации с притязаниями Вашингтона на Гренландию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Мы вынуждены применять более жесткий подход в наших отношениях с администрацией США», — сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник, отметив, что европейцы начинают понимать, что американцы все чаще рассматривают Европу не как союзников, а как соперников.

По его словам, сейчас все кардинально изменилось по сравнению с теми временами, когда между Вашингтоном и Брюсселем существовало сотрудничество, «теперь мы участвуем в борьбе за власть».

Анонимный французский дипломат заявил Politico, что европейцы «переживают пятую стадию скорби» из-за неуважения США. «Теперь мы понимаем, что администрация США будет создавать трудности в обозримом будущем», — сказал он.

Предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности, ежегодное собрание трансатлантических дипломатических и оборонных лидеров, даст первое представление о том, какова позиция европейцев, подчеркнуло издание.

Ранее Макрон заявил, что Европа через пять лет может быть сметена.