Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Европа применяет более жесткий подход к США после ситуации с Гренландией

Politico: европейцы понимают, что США начали рассматривать Европу как соперника
Marko Djurica/Reuters

Европа изменила свой подход в отношениях с США после ситуации с притязаниями Вашингтона на Гренландию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Мы вынуждены применять более жесткий подход в наших отношениях с администрацией США», — сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник, отметив, что европейцы начинают понимать, что американцы все чаще рассматривают Европу не как союзников, а как соперников.

По его словам, сейчас все кардинально изменилось по сравнению с теми временами, когда между Вашингтоном и Брюсселем существовало сотрудничество, «теперь мы участвуем в борьбе за власть».

Анонимный французский дипломат заявил Politico, что европейцы «переживают пятую стадию скорби» из-за неуважения США. «Теперь мы понимаем, что администрация США будет создавать трудности в обозримом будущем», — сказал он.

Предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности, ежегодное собрание трансатлантических дипломатических и оборонных лидеров, даст первое представление о том, какова позиция европейцев, подчеркнуло издание.

Ранее Макрон заявил, что Европа через пять лет может быть сметена.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!