Путин вручил Лаврову высшую российскую награду

Президент России Владимир Путин вручил орден св. Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду — главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея.

Отмечается, что Лавров был награжден орденом «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

20 мая патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского I степени. Свою награду дипломат получил за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Патриарх лично вручил орден министру во время пасхального приема в МИД России.

Лавров занял соответствующий пост в 2004 году и продолжает работать 22-й год подряд. Подобным не может похвастаться ни один из других членов нынешнего кабинета министров.

В свое время Лавров окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Дипломат владеет тремя иностранными языками — французским, английским и сингальским.

Ранее Лавров пошутил на тему семейного положения во время визита в Армению.