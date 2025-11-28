«Я пропадаю до сих пор». Лавров пошутил о своем «исчезновении»

Глава МИД России Сергей Лавров иронично прокомментировал вопрос журналистов о своем «исчезновении». Дипломат подчеркнул, что продолжает «пропадать до сих пор». В кремлевском пуле заметили, что министр своим ответом провел «мастер-класс по троллингу». Накануне Владимир Путин назвал «чушью» сообщения об «опале» Лаврова, которые появились в западных СМИ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров кратко отреагировал на вопрос журналистов о том, где он пропадал. Видеозапись с ироничным ответом министра опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Я еще пропадаю до сих пор», — сказал Лавров, проходя мимо корреспондентов.

Юнашев подчеркнул, что Лавров своим ответом провел «мастер-класс по троллингу журналистов» . К министру обратились перед началом переговоров российского президента Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

Лавров стал реже появляться на официальных публичных мероприятиях после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, который состоялся 20 октября. Ожидалось, что дипломаты после этого проведут очные переговоры, однако на следующий день CNN сообщил, что встречу отменили. Она должна была стать одним из этапов подготовки к саммиту Россия — США в Будапеште.

Впоследствии иностранные СМИ, включая британское издание The Independent и индийскую деловую газету The Economic Times, сообщили, что Лавров якобы «впал в немилость». Причиной назывался «провал» в подготовке российско-американского саммита.

СМИ также заметили, что министр пропустил оперативное заседание Совета безопасности по ядерным испытаниям и впервые за несколько лет не был назначен главой делегации России на саммите «Группы двадцати» (G20) в ЮАР. Кроме того, Лавров не присутствовал на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в малайзийском Куала-Лумпуре.

«Чушь какая-то»

Накануне Путин заявил, что сообщения об «опале» Лаврова не имеют никакого отношения к действительности.

«Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал, но у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время он этим занимается», — сказал российский лидер.

Путин обратил внимание, что Лавров готовится к встрече с американскими партнерами. На следующей неделю Москву посетит специальный представитель президента США Стивен Уиткофф.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно опровергал сообщения, что Лавров «впал в немилость» после разговора с Рубио. Он подчеркнул, что министр продолжает активно работать.

«Вредные инсинуации»

Ситуацию вокруг «исчезновения» Лаврова необходимо рассматривать с нескольких позиций, считает политический аналитик Вадим Попов. По его мнению, враждебно настроенные по отношении к России силы стремятся использовать любые возможности, чтобы расколоть политические элиты.

«Его отсутствие на Совбезе сразу была подано иноагентами и западными СМИ как опала. Подливают жара и некоторые российские СМИ, акцентируя внимание, что министра иностранных дел не было среди российской делегации в Кремле на встрече Путина и [президента Казахстана Касыма-Жомарта] Токаева. Все это — пустые, а то и вредные инсинуации и скачки по верхам айсберга », — сказал Попов в беседе с Tsargrad.tv.

Кроме того, геополитическая ситуация «крайне многогранна, сложна и противоречива», и поэтому «не может быть понятной простому человеку, привыкшему к ясным и однозначным решениям», добавил он.

«Информационная атака на Сергея Лаврова носит инспирированный внешний характер», — заметил политолог Алексей Мухин в разговоре с изданием «ВФокусе Mail».

По его мнению, это попытка дискредитировать отдельных представителей окружения российского лидера. Мухин подчеркнул, что атака против Лаврова шла «прямо по нарративам», а разлад внутри российского руководства выгоден западным странам, которые и ранее использовали информационные вбросы для дискредитации власти в стране.

«Лавров отсутствовал на встречах по уважительным причинам», — резюмировал политолог.