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Лавров рассказал, куда хотел поступить кроме МГИМО

Лавров рассказал, что хотел поступить в МИФИ
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках выступления на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» рассказал, что очень хотел поступить в МИФИ (Московский инженерно-физический институт). Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров рассказал о своем классном руководителе Сергее Ивановиче Кузнецове, который преподавал физику и математику. По словам министра, ученики очень любили своего учителя, и под этим влиянием Лавров хотел поступать в МИФИ.

«Мама ... мне сказала: ну да, конечно. Но в МИФИ, как во все другие ВУЗы, первого августа начинаются экзамены, а в МГИМО первого июля. Что тебе стоит попробовать?» — поделился Лавров.

В результате Лавров поступил в МГИМО, сдав с медалью два экзамена на пять — историю и английский.

До этого президент России Владимир Путин вручил орден св. Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду — главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Ранее Лавров пошутил на тему семейного положения во время визита в Армению.

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