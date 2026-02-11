Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров выразил благодарность ОАЭ за посредничество по Украине

Лавров: Россия благодарна ОАЭ как посреднику по Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ благодарна Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) как посреднику по Украине. Его слова на правительственном часе в Госдуме передает ТАСС.

«Мы признательны эмиратским друзьям за их посреднические усилия, включая предоставление площадки для организации переговоров с участием представителей России, США и Украины», — сказал дипломат.

Министр отметил, что российские переговорщики продолжают работать над тем, чтобы безопасность России на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей были надежно обеспечены, а угроза, исходящая от Украины и ее внешних покровителей, устранена.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на скорое проведение нового раунда переговоров по Украине.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно.

Ранее в Кремле рассказали, остается ли еще «дух Анкориджа» в отношениях РФ и США.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!