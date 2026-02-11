Лавров выразил благодарность ОАЭ за посредничество по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ благодарна Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) как посреднику по Украине. Его слова на правительственном часе в Госдуме передает ТАСС.

«Мы признательны эмиратским друзьям за их посреднические усилия, включая предоставление площадки для организации переговоров с участием представителей России, США и Украины», — сказал дипломат.

Министр отметил, что российские переговорщики продолжают работать над тем, чтобы безопасность России на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей были надежно обеспечены, а угроза, исходящая от Украины и ее внешних покровителей, устранена.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на скорое проведение нового раунда переговоров по Украине.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно.

Ранее в Кремле рассказали, остается ли еще «дух Анкориджа» в отношениях РФ и США.