Военный эксперт рассказал о выгоде КНДР от участия в спецоперации на Украине

Участие солдат из КНДР в спецоперации на стороне российских войск позволяет получить уникальный боевой опыт. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов в интервью телеканалу 360.ru.

По его словам, несмотря на очевидные успехи армии России в зоне спецоперации, на Украине пытаются объяснить тесное сотрудничество с Северной Кореей тем, что самостоятельно ВС РФ якобы не справляются.

Эксперт отметил, что на самом деле причины сотрудничества РФ и КНДР более глубокие и стратегически выверенные.

«И духовно, и исторически мы очень близки. У корейцев есть огромная благодарность русским войскам за помощь в освобождении от японских оккупантов», — заявил Михайлов.

Он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения практически произошел перелом из-за успешного наступления российских войск, однако оно пойдет эффективнее, если северокорейцы закрепятся на определенной территории. Помимо этого, Михайлов допустил, что солдаты из КНДР будут более подготовлены в случае возникновения конфликтов на Дальнем Востоке.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что войска Северной Кореи кратно увеличивают присутствие в зоне проведения СВО. При этом Сладков не раскрыл свои источники.

Ранее в Пхеньяне высказались о деятельности военных КНДР в России.