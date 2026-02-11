Размер шрифта
Лавров заявил, что Россия не меняла позиции после трехсторонних переговоров в ОАЭ

Лавров: Россия не меняет позиции, с которой участвовала в переговорах в Абу-Даби
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не меняет позицию, с которой принимала участие в трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва придерживается тех позиций, с которыми российская делегация участвовала в переговорах с 4 по 5 февраля.

«Мы эти позиции не меняем», — подчеркнул Лавров.

В то же время министр заметил, что России предъявляли требование «показать готовность к компромиссам». В ответ на это глава МИД РФ подчеркнул, что компромиссы не могут касаться базовых принципов, от которых зависит жизнь государства и «жизнь миллионов людей».

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на скорое проведение нового раунда переговоров по Украине.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно.

Ранее военблогер заявил, что терпение Москвы об урегулировании в «духе Анкориджа» на пределе.
 
