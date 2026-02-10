Лавров выразил уверенность в том, что США слышат аргументы России по Украине

Лавров убежден в том, что Вашингтон слышит аргументы Москвы по Украине

Российская сторона уверена, что Вашингтон слышит аргументы Москвы по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Убежден, что американцы наши аргументы слышат <...> В одном из недавних интервью я говорил, что в изначальном плане, который обсуждался на Аляске, содержалось требование вернуть права русских, русскоязычных, национальных меньшинств и религиозные права», — сказал он.

Дипломат отметил, что обсуждение подобных деталей лишь после прекращения боевых действий не устраивает российскую сторону, поскольку невозможно «торговаться тем, что тебе не принадлежит».

Лавров также напомнил, что соблюдение прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии является первой статьей Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Кроме того, в ходе интервью министр иностранных дел РФ отметил, что Соединенные Штаты признают необходимость решения территориального вопроса между Россией и Украиной на основе реалий, сформированных с учетом волеизъявления людей.

Ранее Лавров заявил об отказе США от поддержки европейских войск на Украине.