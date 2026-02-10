Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров выразил уверенность в том, что США слышат аргументы России по Украине

Лавров убежден в том, что Вашингтон слышит аргументы Москвы по Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская сторона уверена, что Вашингтон слышит аргументы Москвы по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Убежден, что американцы наши аргументы слышат <...> В одном из недавних интервью я говорил, что в изначальном плане, который обсуждался на Аляске, содержалось требование вернуть права русских, русскоязычных, национальных меньшинств и религиозные права», — сказал он.

Дипломат отметил, что обсуждение подобных деталей лишь после прекращения боевых действий не устраивает российскую сторону, поскольку невозможно «торговаться тем, что тебе не принадлежит».

Лавров также напомнил, что соблюдение прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии является первой статьей Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Кроме того, в ходе интервью министр иностранных дел РФ отметил, что Соединенные Штаты признают необходимость решения территориального вопроса между Россией и Украиной на основе реалий, сформированных с учетом волеизъявления людей.

Ранее Лавров заявил об отказе США от поддержки европейских войск на Украине.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!