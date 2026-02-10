Депутат Делягин: Европе нужно снять санкции и возместить ущерб для диалога с РФ

Европа должна отменить введенные санкции и возместить ущерб для восстановления диалога с Россией. Об этом News.ru заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Европа должна прекратить санкционную агрессию против РФ; признать территориальную целостность России; возместить весь ущерб (материальный и моральный), причиненный санкциями, воровством и заморозкой российских средств, а также поставками оружия…», — заявил Делягин.

Кроме того, по его словам, необходимо вернуть Москве все замороженные деньги и выплатить проценты с этих средств. Без этих условий диалог с Европой не должен начинаться, убежден парламентарий.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

