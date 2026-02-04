Трамп получил список международных наркобаронов

Президент Колумбии Густаво Петро передал американскому лидеру Дональду Трампу список с именами наркобаронов, проживающими за пределами страны, для совместного преследования их. Об этом стало известно ТАСС.

По его словам, чтобы одержать победу над транснациональной наркоторговлей, в первую надо задержать главарей этих преступных цепочек.

«Первую линию в наркоторговле занимают те, кто живут в Дубае, Мадриде, Майами. Я передал их имена и связанных с ними лиц президенту Трампу. Это основные главари», — сообщил колумбийский лидер на пресс-конференции после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне.

Он указал на то, что деньги этих наркобаронов находятся за пределами Колумбии, и призвал преследовать их вместе с разведками разных стран.

9 января Трамп анонсировал наземные операции вооруженных сил США против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике.

20 января он сообщил, что США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде. Теперь Вашингтон, по словам американского лидера, начнет бороться с наркотрафиком, поступающим в страну по суше.

