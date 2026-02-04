Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Трамп получил список международных наркобаронов

Президент Колумбии передал Трампу список наркобаронов для преследования их
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро передал американскому лидеру Дональду Трампу список с именами наркобаронов, проживающими за пределами страны, для совместного преследования их. Об этом стало известно ТАСС.

По его словам, чтобы одержать победу над транснациональной наркоторговлей, в первую надо задержать главарей этих преступных цепочек.

«Первую линию в наркоторговле занимают те, кто живут в Дубае, Мадриде, Майами. Я передал их имена и связанных с ними лиц президенту Трампу. Это основные главари», — сообщил колумбийский лидер на пресс-конференции после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне.

Он указал на то, что деньги этих наркобаронов находятся за пределами Колумбии, и призвал преследовать их вместе с разведками разных стран.

9 января Трамп анонсировал наземные операции вооруженных сил США против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике.

20 января он сообщил, что США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде. Теперь Вашингтон, по словам американского лидера, начнет бороться с наркотрафиком, поступающим в страну по суше.

Ранее американский вице-президент извинился перед наркоманами.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!