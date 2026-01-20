Размер шрифта
Трамп пообещал продолжить бороться с поставками наркотиков на территорию США

Трамп пообещал очень скоро начать бороться с поставками наркотиков по суше
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты очень скоро начнут бороться с наркотрафиком, поступающим в страну по суше. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде.

«Теперь, очень скоро, мы собираемся начать бороться с поставками наркотиков по суше», — добавил Трамп.

9 января президент Соединенных Штатов заявил, что вооруженные силы США приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике.

3 января, вскоре после проведения в Венесуэле операции по захвату президента страны Николаса Мадуро, Трамп на пресс-конференции пригрозил нескольким латиноамериканским странам. В частности, американский лидер заявил, что Вашингтону «придется что-то сделать» с Мексикой, где, по его мнению, сильно влияние преступных картелей. Он утверждал, что власти страны предпринимают недостаточные усилия по борьбе с ними, из-за чего государство превратилось в канал поставок наркотиков в Соединенные Штаты.

Ранее американский вице-президент извинился перед наркоманами.

