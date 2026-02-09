В Иране высказались о возможных действиях со стороны Израиля и США

РИА Новости: Иран готов к возможным действиям со стороны Израиля и США

Правительство Ирана готово к возможным действиям со стороны Израиля и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский источник.

«Иран полностью готов. Несмотря на то, что сейчас ведутся переговоры, Тегеран одновременно держит палец на спусковом крючке и следит за всеми действиями США и Израиля», — сказал собеседник агентства.

Утром 9 февраля газета The Jerusalem Post сообщила, что Израиль предупредил Соединенные Штаты о готовности самостоятельно атаковать объекты ракетной программы Ирана, если Исламская Республика пересечет «красные линии». По мнению израильтян, сейчас наступил «исторический момент» для нанесения значительного ущерба иранской ракетной инфраструктуре.

7 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран предупредил о готовности атаковать базы США в Персидском заливе при нападении. Министр отметил, что Тегеран не планирует обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем и это вопрос, касающийся обороны страны.

Ранее в сенате США усомнились в наличии ресурсов для «всестороннего давления» на Иран.